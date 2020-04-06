06.04.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Донбасс, Медицина, Политика
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«В условиях эпидемии Украина показала свое звериное лицо» – Пушилин




Даже такая общая беда для человечества, как распространение коронавируса, не остановила Украину от совершения военных преступлений.

Об этом в интервью, опубликованном на сайте ОД «Донецкая республика», рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы. По данным представительства ДНР в СЦКК, в сутки ВФУ применяют по Республике 200-400 и даже более единиц боеприпасов. По нам бьет артиллерия, крупнокалиберное стрелковое оружие, танки, минометы, ПТУРы. Есть раненые и погибшие среди мирного населения», – сообщил глава ДНР.

Он также уточнил, что за последнее время обстрелы усилились и явно прослеживается тенденция к нарастанию.

«То есть даже общая беда по всему миру в связи с распространением коронавируса не только не остановила Украину, но и активизировала обстрелы нашей территории. Украина продолжает показывать свое звериное лицо», – резюмировал Пушилин.

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