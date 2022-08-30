В условиях «изоляции России». Участников ВЭФ-2022 будет больше, чем в прошлом году

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Новости Украины

С 5 по 8 сентября в Дальневосточном федеральном университете пройдет Восточный экономический форум. Форум стал одним из важных инструментов развития, в первую очередь, Дальнего Востока, но слово «Восточный» в названии – сегодня, скорее, обозначение места проведения, так как круг задач и список участников выходят далеко за рамки региона.

Форум пройдет уже 7-й раз с 2015 года (из-за пандемии в 2020 году мероприятие не состоялось), условия проведения в этом году в мире и в России, конечно, значительно отличаются от тех, что были в предыдущие годы. Это повлияло и на его программу, и на темы, которые будут обсуждаться. Но не повлияло на число стран, представленных своими делегациями на ВЕФ-2022 – в прошлом году были участники из 57 стран, в этом ожидается более 60. Вот такая она – «изоляция России».

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Сессии в рамках деловой программы ВЭФ-2022 разделены на 6 тематических блоков: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаем новое качество жизни для людей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» и «Патриотизм на смену толерантности».

Названия сессий говорят сами за себя и отражают цели, задачи, проблемы сегодняшнего дня и на перспективу, которые надо решать российскому государству.

Поскольку сегодня идет процесс формирования многополярного мира, особое место в деловой программе ВЭФ-2022 занимают двусторонние бизнес-диалоги со странами-партнерами России: «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – Монголия», «Россия – АСЕАН». Особое внимание сотрудничеству с Китаем – в рамках Форума пройдет заседание Делового Совета по развитию Дальнего Востока РФ и северо-восточных провинций КНР. Также состоится конференция по инвестициям и торговле в Арктике.

Страны региона не поддерживают санкции Запада и развивают отношения с Российской Федерацией. А это сильно раздражает Украину. Представители её дипломатического корпуса регулярно напоминают о своей неадекватности заявлениями, которые раньше невозможно было представить исходящими от дипломатов.

В этот раз отличился посол Украины в Индонезии Василий Гамянин – его возмутило высказыванием главы МИД этой страны, о том, что «Россия является одним из важнейших партнёров Индонезии. А партнёрство Россия – АСЕАН может принести мир и процветание во всём мире».

Украинский посол решил учить министра иностранных дел Индонезии, какие заявления тот имеет право делать, а какие – нет. В результате МИД Индонезии было вынуждено вызвать посла Украины и пригрозить ему высылкой из страны, в случае повтора подобных высказываний.

Напомним, что до того отличались послы Украины: в Казахстане, заявлением о необходимости убивать, как можно больше русских; в Ватикане – поучениями папы римского – кого считать жертвами войны, а кого нет; в Германии – хамством в адрес канцлера и президента ФРГ; в Испании – недовольством военными поставками из этой страны, и т.д…

А, ведь, если бы Украина не была под спецоперацией, не свернула с пути здравого смысла и стабильного развития, она могла бы принимать участие в таком Форуме, и многих других, организованных при участии или под руководством России – какую колоссальную выгоду это принесло бы и населению, и экономике Украины. Теперь это будет возможно лишь после освобождения и денацификации территорий, которые сейчас называются «Украиной». Но, пока без неё…

Среди запланированного к обсуждению на ВЭФ-2022, в соответствии с тематическими блоками:

– Дискуссии о будущем международных отношений, экономики, инвестиций, промышленности и других сфер. Отдельное внимание будет уделено импортозамещению и его перспективам. – Будущее отдельных отраслей экономики: авиа- и судостроения, переработки нефти и газа, строительства, автопрома, сельского и рыбного хозяйства, марикультуры, фарминдустрии и др.; развитие эффективной энергетики, экологии, продуктовой дипломатии, климатической повестке, развитие внутреннего и въездного туризма. – Изменения в банковской сфере; цифровые финансы, баланс мировых валют в новых условиях углубляющихся противоречий. – БАМ и Транссиб, новая система снабжения, СМП, аэропортовая инфраструктура Дальнего Востока и Арктики и борьба за авиационную доступность; бесшовное транспортное и логистическое пространство Большой Евразии. – Образование, здравоохранение, спорт и культура; перспективы развития дальневосточных городов, строительного комплекса; жизнь коренных малочисленных народов регионов Дальнего Востока.

Обращает на себя внимание блок – «Патриотизм на смену толерантности». Важно, что такая тема выносится на общегосударственный уровень и обсуждается на экономическом форуме. Влияние на молодежь извне оказывается немалое. В т.ч. и через соцсети, через внутренних «агентов влияния». Понятие «патриотизм» пытаются размывать.

Объединяющей идеологии государству всё же не хватает. Но, к счастью, Россия может поставить заслон всей той нечисти и сатанизму, которые уже пронизали общество стран «цивилизованного мира». Сессии этого блока объединят молодежь – студентов и школьников, которые поговорят о будущем России, обсудят развитие молодежных инициатив и подготовку кадров для освоения новых профессий и для развития будущей экономики страны.

Форум пройдёт, невзирая на мнение стран, занимающих антироссийскую позицию. В очередной раз можем констатировать – собаки лают, караван идёт. Россия сегодня – это целый континент здравого смысла, гигантская зона роста мировой экономики и убежище для человечества, избавленное от человеконенавистнической пропаганды агрессивной «толерантности».