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14.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, США
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В условиях санкций РФ смогла заручиться поддержкой важных партнеров

Россия может положить конец американской гегемонии и выстроить свою систему мирового устройства, объединившись со странами Азии.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, этот процесс идет уже сегодня и последней каплей стало бы заключение мирного договора с Японией.

«Есть шанс выстроить свою собственную систему, но будет очень трудно. Если бы Азия участвовала во всех этих санкциях против России, то был бы тихий ужас. А Азия-то не участвует. Россия… смогла заручиться в этой сложной ситуации в очень качественных и важных партнерах. Я бы не сказал друзей, но партнерах. То, что Турция не участвует в американских санкциях, а будет все теснее переходить на евразийские рынки – это большой плюс. С Индией и Китаем выстроены прекрасные отношения, так же с другими азиатскими странами”, – сказал политолог.

При этом он отметил, что Китай будет эгоистически смотреть на Россию, но с этим придется считаться и находить общий язык с китайцами, которые также нуждаются в России.

“Они понимают, что следующие на очереди санкций – это они. Поэтому они будут с Россией тесно работать. И я не теряю надежды, что Путину удастся договориться с японцами, мирный договор подписать, с этими островами можно где-то пошалить или какой-то компромисс найти, И тогда будет новый перераздел мира в большой экономике. Все встанет на свои места и Ирану от этого будет лучше, потому что у него будет возможность работать с азиатскими партнерами», – заявил Рар.

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