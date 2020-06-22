22.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина, Экономика
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В условиях войны и блокады ДНР делает упор на отечественного производителя


Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил с рабочим визитом частное акционерное общество «Новоазовская птицефабрика», в ходе которого было выяснено, насколько эффективна политика ДНР по поддержке отечественного производителя.

Об этом сообщили на официальном сайте руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дениса Пушилина также сопровождали министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко, министр доходов и сборов Евгений Лавренов, глава администрации Новоазовского района Олег Моргун.

В ходе мероприятия директор ЧАО «Новоазовская птицефабрика» Андрей Корюк рассказал Главе Республики о работе предприятия, его производственных мощностях и показал строительство нового корпуса. Начало работ было положено благодаря стабилизации ситуации в весенне-летний период.

Он также поблагодарил главу государства за введенную заградительную пошлину, которая позволила птицефабрике развиваться. Сезонная пошлина начала применяться с 1 мая текущего года. Ввоз на таможенную территорию ДНР яиц кур домашних до 28 августа включительно будет осуществляться по ставке 25%. С 30 мая вступило в силу Постановление Правительства от 15 мая 2020 года № 23-6 о повышении ввозной таможенной пошлины на мясо птицы до 20%.


«Государство должно создавать все условия, способствующие развитию предприятий Республики, которые, в свою очередь, смогут в полной мере обеспечивать наших граждан качественными продуктами питания собственного производства по доступной цене», – сказал Пушилин.

Также руководитель государства отметил, что на опыте работы Новоазовской птицефабрики можно наглядно увидеть, насколько положительно заградительные пошлины и другие меры повлияли на реализацию и объемы сбыта производства и конкурентоспособность отечественной продукции.

Отметим, что ЧАО «Новоазовская птицефабрика» занимается разведением домашней птицы, производством товарного и инкубационного яйца, суточного молодняка и мяса птицы.

Фермерское хозяйство постоянно ведет работу по повышению производственных мощностей. Реконструкция комбикормового завода позволила увеличить поголовье птицы – индюков, гусей, кур-несушек.

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