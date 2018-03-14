14.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Ужгороде нацисты развязали уличный террор

Из Ужгорода массово выезжают противники националистов, опасаясь побоища в день празднования 79-й годовщины провозглашения Карпатской Украины.

Об этом в своем блоге сообщила правозащитница, активистка ЛГБТ-сообщества София Лапина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она рассказывает, что в центре Ужгорода “продолжается сафари на активистов либеральных взглядов”, которых регулярно избивают, начиная с 8 марта.

Также активистка жалуется, что пришлось отменить запланированный на 14 марта в Ужгороде круглый стол по противодействию дискриминации и преступлений на почве ненависти, поскольку проплаченный еще месяц назад конференц-зал гостиницы в последний момент отказал в проведении мероприятия.

“Полиция заявила, что не готова гарантировать свои силы в обеспечении общественного порядка на время мероприятия и настойчиво посоветовала отменить его. Всю эту неделю на людей нападают одни и те же молодые люди, которых ловят и безнаказанно отпускают из отделения. А заявления некоторых пострадавших не только к ЕРСР не вносят, но даже не хотят принимать”, – пишет правозащитница.

По ее словам, 17 марта состоится марш радикалов по Ужгороду, а полиция дает боевикам кард-бланш, поскольку понимает, что не справится с массовыми беспорядками.

«17 марта состоится марш Черной колонны. Уже сейчас Карпатская Сечь стягивает сюда праворадикальные группировки со всей Украины. Активисты неприемлемых праворадикалам взглядов просто уезжают в настоящее время из города, чтобы обезопасить себя. Мои местные коллеги говорят, что на эти дни полиция, как и во Львове на аналогичные «праздники», в частной договоренности дает праворадикалам карт-бланш, ведь все равно не в состоянии контролировать что-либо», – заявила Лапина.