«В вагоны – и в Германию!»: как Запад колонизирует Молдову

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Правители Молдовы, ведущие страну по пути европейской интеграции, – это люди, которые работают на западные корпорации.

Об этом сказал в эфире гагаузского телеканала GRT экс-депутат парламента РМ, лидер патриотического движения «Voievod» Николай Паскару.

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«Я имею в виду и большие торговые сети, и европейских производителей. И тот же самый Фонд Сороса, который влияет на демократию в Республике Молдова», – уточнил общественный деятель.

Он отметил, что СМИ защищают интересы тех стран, откуда они получают гранты на демократию.

«На протяжении 30 лет мы слышим, что Молдове дают очередной грант на демократию, на свободу слова, на масс-медиа. И мы видим, что у нас много телеканалов, которые защищают интересы других стран, где пытаются в политический строй Молдовы внести какой-то раздор», – сказал Паскару.

По его словам, под покровом псевдодеморатии западные колонизаторы присматривают себе стратегические объекты, газотранспортные сети и землю сельскохозяйственного назначения.

«Я не удивлюсь, что в один прекрасный день начнётся – а я думаю, уже началась охота на молдавские сельскохозяйственные земли. Потому что мы видим, с какой охотой иностранные банки дают нам кредиты. У нас почти все банки имеют иностранный капитал. Они дают фермерам кредиты, а потом у нас дорожает дизельное топливо, и соответственно, дорожают проценты по кредитам», – отметил Паскару.

Следующий шаг, по его словам , это лишение собственности тех, кто не сможет оплачивать свои кредиты. Разорившиеся люди будут вынуждены покидать страну подобно угоняемому в Германию населению в годы гитлеровской оккупации:

«Будут отбирать. Придём к разбитому корыту. Потому что, к сожалению, капитал никого не щадит. Он расчётлив. Ты приносишь пользу – ты нужен. Ты не приносишь пользу – в вагоны и в Германию!», – констатировал Паскару.