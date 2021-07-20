В Варшаве дворец правящей элиты сравняет с землей Могилу неизвестного Солдата

20.07.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Близкая к авторитаризму польская власть цинично игнорирует мнение жителей Варшавы.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Как известно, столица Польши была практически полностью разрушена нацистскими оккупантами в результате Варшавского восстания 1944 года. С тех времен все изменилось. Во время Польской Народной Республики был восстановлен Королевский дворец и часть Старого Города. Появились современные высотки в центре, особенно вокруг сталинского подарка Варшаве – Дворца культуры и науки, который новые власти хотели обязательно спрятать (абсурдность польской декоммунизации) за архитектурой современного капитализма.

У правящей партии «Право и справедливость» всегда существовали грандиозные планы радикальной перестройки всех области жизни. Архитектура и городской ландшафт здесь не исключение. На одной из центральных площадей столицы (пл. Йозефа Пилсудского) в течение последних нескольких лет был установлен странный памятник жертвам смоленской авиакатастрофы, в вызывающей насмешки форме черной лестницы.

Рядом установили памятник героя современной Польши – погибшего в авиакатастрофе президента Леха Качиньского, брата-близнеца главы правящей партии Ярослава.

Теперь президент Анджей Дуда объявил о еще более грандиозном плане – восстановлении Саксонского дворца на этой же площади. Дворец был построен в стиле классицизма в 1748 году. Стал резиденцией саксонской династии польских королей. В XIX веке в здании располагалась штаб-квартира командования 3-го Варшавского военного округа Российской Империи. Объект был уничтожен в ходе войны. Неизвестно, что будет находится во дворце после его восстановления.

Зато известно, что строительство продлится 10 лет, а стоимость проекта составит приблизительно 2,5 миллиарда польских злотых (примерно 600 миллионов евро). Проект будет осуществляться в рамках специального закона центральными властями Польши – мнение местных жителей и даже мэра города таким образом даже никто не будет спрашивать.

Поэтому среди варшавских архитекторов, ученых и историков поднимается волна критики. Большинство из них обращает внимание, что постройка дворца чревата уничтожением Могилы Неизвестного Солдата, одного из символических мест современной Варшавы, где чтят память погибших во время разных войн и репрессий. Дуды и «ПиС» никакие протесты не остановят.

Суть правящего в Польше и близкого к авторитаризму режима заключается в игнорировании принципов местного и городского самоуправления. На протяжении многих лет городское пространство в польских городах было предметом обсуждений и решений местных жителей и их представителей. В Варшаве – в силу отсутствия поддержки для «ПиС» – правит либеральная оппозиция. Поэтому любой проект центральных властей вызывает сопротивление. Однако в правящей партии прекрасно осознают, что жители столичного города все равно за них голосовать не будут.

Могила Неизвестного Солдата в Варшаве, которой грозит уничтожение.