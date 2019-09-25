В Варшаве киевская правозащитница раздолбала ОБСЕ за потакание нацисткой Украине

25.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на ежегодные резолюции Генассамблеи ООН против неонацизма, а также доклады правозащитников, в ОБСЕ продолжают делать вид, что на Украине ничего не происходит.

Об этом в ходе проходящего в Варшаве 14-го рабочего заседания СРВЧИ ОБСЕ завила киевская правозащитница Елена Бережная, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обсуждаем здесь дискриминацию, но дискриминация происходит на этих площадках. Сегодня на параллельном мероприятии, которое организовывает Госдеп США, будет рассматриваться вопрос о соблюдении прав и свобод в Крыму с использованием только украинского и английского языка. У нас украинский язык не является международным, который использует ОБСЕ.

Вы вчера прервали представителя, который говорил на турецком, только с ссылкой на то, что он не является языком, который используется в ОБСЕ. Я требую, чтобы вы устранили эту дискриминационную норму, и все имели право высказаться на этом мероприятии на русском языке», – отметила Бережная.

Приступая непосредственно к докладу, правозащитница подчеркнула, что на Украине преступления на почве ненависти повседневны, поскольку там нацистская идеология находит поддержку на государственном уровне.

«Преступления на почве ненависти совершаются ежедневно. Каждый год мы об этом говорим, но ОБСЕ палец о палец не ударила, не сделала ничего по этой тематике. Почти ежегодно Генассамблея ООН принимает резолюции по проявлениям неонацизма.

В прошлом году я выступала на параллельном мероприятии с докладом о неонацизме в Украине как угрозе для стран ЕС, и сразу после моего выступления депутаты Европарламента приняли резолюцию о проявлениях неонацизма в странах ЕС, куда по Украине они слово в слово включили кусок моего доклада. Так может наконец ОБСЕ и БДИЧ займётся тематикой неонацизма, который приводит к преступлениям на почве ненависти?» – заявила Бережная.

Также она рассказала, что сама лично как правозащитница испытала это на себе со стороны неонацистов и государства Украина. Было четыре нападения, срывы мероприятий. При этом она добавила, что даже не может присутствовать на судебных процессах, где выиграла суды против переименования улиц на пособников Третьего рейха.

«И каждый человек в Украине, который не боготворит офицеров нацистской Германии, у нас является врагом на государственном уровне. И таких преступлений большое количество. Последний факт: у нас террорист 18 сентября заминировал мост. Так вот, шесть часов никто не мог добраться, и его отпустили только потому что министр внутренних дел его берёт на поруки», – рассказала Бережная.