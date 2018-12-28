28.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Общество, Статистика, Украина
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В Варшаве констатировали: поляки зажрались

По приблизительным данным, ежемесячно поляки выбрасывают на помойку 20 кг продуктов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщило Польское радио.

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“42% поляков признает, что иногда выбрасывает продукты, 35% из них делает это несколько раз в месяц. Об этом говорится в исследовании, проведенном для Федерации польских банков пищи”, – пишет издание.

Больше всего пищи выбрасывают после праздников.

Польша лидирует среди европейских стран, где на помойку выбрасывают больше всего продуктов. Приблизительные данные свидетельствуют также о 9 млн тонн зря потраченной таким образом пищи ежегодно – то есть поляки выносят на помойку 20 кг продуктов в месяц.

Чаще всего в Польше выбрасывают: выпечку, колбасные изделия, фрукты, овощи и йогурты.

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