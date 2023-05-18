В Варшаве негодуют: «Польша впустила украинскую заразу»

Варшава превратилась в украинский город, полный сытыми и загорелыми мигрантами.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил польский публицист и блогер Томаш Грыгуч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Социальное устройство Польши после наплыва этнотрансфера украинских осадников, которые переехали в результате специальной операции на востоке в Польшу. Их несколько миллионов, от 3 до 9 миллионов. Очень много. Приглашаю в Варшаву – вы увидите, какой это прекрасный украинский город.

Несколько дней назад мы шли с моим сыном в районе Повисли и видели только одних богатых, улыбающихся загорелых украинских мужчин. Множество богатых украинцев покупают квартиры, жилье. Хочется их спросить, почему вы не сражаетесь, там фронт, и родина вас зовет

Вы будете смеяться, мы в Польше говорим, что мы – гуманитарная держава, что мы должны – не можем, а должны помогать украинцам. Но правда такова, что уже очередной раз в истории Польша является посмешищем не только Европы, но и мира.

Весь мир – и вы, и французы, и немцы смотрят на нас с удивлением: «Что они делают, впускают заразу на свою территорию, в очередной раз эти поляки наносят вред своим интересам. Потому что они отуманены пропагандой, токсичными мифами: «За вашу и нашу свободу». Поляки потеряли ориентацию, понимание того, что является нашими интересами. Благодаря своему ложному образованию и ложным знаниям о своей истории, и осознании себя самих, как народа, мы на дне, нас уничтожают», – заявил Грыгуч.