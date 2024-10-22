В Варшаве обиделись, что Польшу исключили из списка стран, допущенных к секретной части плана Зеленского

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Польское информагентство PAP пишет, что официальная Варшава хочет ознакомиться с непубличными приложениями к «плану победы», презентованному на прошлой неделе Владимиром Зеленским.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский, пожаловавшийся на то, что Польша не входит в список стран, получивших полную информацию о плане Зеленского, включая и его непубличную часть.

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Так дипломат прокомментировал недавнюю встречу президента США Джо Байдена с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В минувшую пятницу они обсудили ситуацию на поле боя на Украине и представленный Зеленским план.

На вопрос PAP по поводу решения Байдена исключить Польшу из разговора об Украине, Бартошевский ответил, что в течение многих лет президент США регулярно встречался и обсуждал такие вопросы только с сильнейшими европейскими союзниками Америки – Британией, Францией и Германией. В словах польского чиновника сквозит неприкрытая обида:

«Очевидно, что это форма, в которой эта встреча была организована президентом Байденом. Мы оказали Украине военную помощь, когда это было нужно. Когда Германия отправляла им каски, мы отправили 320 танков. Поэтому наш вклад, очевидно, был значительным, особенно в начале, когда он был наиболее востребован. Поэтому Польша должна иметь доступ к тайным приложениям Плана. Конечно, МИД Польши будет говорить по этому поводу с украинской стороной, мы находимся в постоянной коммуникации» , — добавил Бартошевский.