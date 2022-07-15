В Варшаве пророчат польско-украинскую войну
Если Украина проиграет войну России, то попытается это компенсировать успешной военной операцией на… западной границе.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил один из руководителей входящей в Сейм польской партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке.
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Он считает, что для Украины будет находкой «выиграть войну с давним врагом, с ляхами».
«Шанс этого мал, но если Украина проиграет России, Владимир Зеленский будет должен сделать что-то, чтобы не потерять поддержку [украинского общества]», – приводит слова политика портал «ЗУНР».
По словам конфедерата, это может означать, что украинские военные, чьи жены и дети нашли убежище в польских домах, нападут на Польшу.
«Запад не будет нападать на своего любимца, а Белоруссия и Россия с радостью поддержат Украину», – прогнозирует Корвин-Микке в соцсети.
Также он опубликовал карту с линией Керзона, как условно называлась линия восточной границы Польши, определенная Территориальной комиссией Парижской мирной конференции 1919 года.
В свою очередь «ЗУНР» считает, что утверждения «дедушки Микке» не так уж безосновательны.
«Со стороны ультранационалистических сил Украины постоянно звучит реваншистская риторика по Закерзонью. И то, что она сейчас успокоилась — вовсе не означает, что она исчезла с повестки дня этих сил. Военным психологам также известен такой синдром для комбатантов, как «выиграть хоть какую-нибудь битву или войну».
Так что нет никакой гарантии, например, что те же вытянутые рано или поздно из российского плена «азовцы» не захотят отыграться на Закерзонье», – предупреждает портал.
Спасибо!
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