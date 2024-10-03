В Варшаве союзники Турции по НАТО призвали объединяться против Эрдогана

Константин Серпилин.  
03.10.2024 17:58
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 152
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Турция, Украина


Россия и Китай успешно влияют на глобальный Юг, и даже президент Турции Реджеп Эрдоган в этой компании «автократов».

Об этом на Варшавской конференции по безопасности заявил депутат Европарламента, голландский политик Барт Гроотхейс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Китай успешно влияют на глобальный Юг, и даже президент Турции Реджеп Эрдоган...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Почему российская дезинформация на глобальном Юге так успешна? Они нацелены на две трети мира. Мы тоже так должны! Но почему у них получается? Потому что Китай покупает медиаорганизации, Китай создаёт свои собственные медиаорганизации, и Россия легко этим пользуется. Они поддерживают друг друга.

Посмотрите на прямое нападение Ирана, между этим нет никакой разницы, между войной на Украине и тем, что Китай планирует в Тайване. Это взаимосвязано!», – вещал голландец.

«Возьмём также Венесуэлу и Зимбабве, возьмём Кубу и, возможно, Эрдогана. Автократы любят друг друга, они сидят вместе и поддерживают друг друга. Это мир, в котором живёт Европа! Нам нужно объединиться против этих автократов, и это то, с чем мы сталкиваемся в новом мировом порядке. Мы не допустим, чтобы мировой порядок был разрушен»», – трещал Гроотхейс.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть