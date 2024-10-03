В Варшаве союзники Турции по НАТО призвали объединяться против Эрдогана

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Россия и Китай успешно влияют на глобальный Юг, и даже президент Турции Реджеп Эрдоган в этой компании «автократов».

Об этом на Варшавской конференции по безопасности заявил депутат Европарламента, голландский политик Барт Гроотхейс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему российская дезинформация на глобальном Юге так успешна? Они нацелены на две трети мира. Мы тоже так должны! Но почему у них получается? Потому что Китай покупает медиаорганизации, Китай создаёт свои собственные медиаорганизации, и Россия легко этим пользуется. Они поддерживают друг друга. Посмотрите на прямое нападение Ирана, между этим нет никакой разницы, между войной на Украине и тем, что Китай планирует в Тайване. Это взаимосвязано!», – вещал голландец.

«Возьмём также Венесуэлу и Зимбабве, возьмём Кубу и, возможно, Эрдогана. Автократы любят друг друга, они сидят вместе и поддерживают друг друга. Это мир, в котором живёт Европа! Нам нужно объединиться против этих автократов, и это то, с чем мы сталкиваемся в новом мировом порядке. Мы не допустим, чтобы мировой порядок был разрушен»», – трещал Гроотхейс.