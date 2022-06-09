В Варшаве восхищаются Вятровичем и призывают к польско-украинской федерации

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В польской общественной дискуссии появляются очередные заявления политиков, экспертов и публицистов с призывами создать общее польско-украинское государство. Впрочем, идея не пользуется поддержкой значительной части населения и вызывает сомнения даже у многих авторов, приближенных к политическому руководству страны.

На этот раз к созданию польско-украинского федеративного государства призвал автор проправительственного портала wPolityce Марек Будзишь. Портал напрямую связан с кругами правящей партии «Право и справедливость».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В свою очередь, Будзиш, не являясь ученым, выступает в качестве эксперта на государственных телеканалах и в симпатизирующих правительству СМИ. Также он сотрудничает с аналитическим центром Strategy&Future, который возглавляется Яцеком Бартосяком, польским юристом, получившем известность после публикации нескольких геополитических работ с обнаруженными учеными рядом неточностей и ложных утверждений. Кроме того, Бартосяк приближен к кругам настроенным на тесное сотрудничество Польши с англосаксами.

Будзишь восхищается последними высказываниями бывшего главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Напомним, что Вятрович, будучи ответственным за историческую политику Киева, занимался героизацией ОУН – УПА и других нацистских группировок, что ранее вызывало многочисленные протесты польских историков и политиков.

Теперь у фальсификаторов истории из Польши и Украины нашлась точка соприкосновения – миф о нападении на город Хрубешув, совершенный совместно польским антикоммунистическим подпольем и отрядами УПА в мае 1946 года. Тогда на местных членов компартии, польской милиции и нескольких солдат НКВД была совершена атака, в результате которой погибли гражданские лица. По мнению Будзиша и Вятровича, это исторический пример польско-украинской дружбы.

«В мае 1950 года Роберт Шуман и Жан Монет разработали политический план, который семь лет спустя привел к установлению организации, которые потом преобразовались в Европейский Союз. Мы должны подумать про идеологическую декларацию, которая объявит о создании польско-украинского федеративного государства. Оно может возникнуть через лет 10, но польские и украинские политики должны способствовать этой идее уже сегодня», – считает Будишь.

Многие польские авторы считают эту идею утопичной и несоответствующей польским национальным интересам. Такого мнения придерживаются и многие другие авторы провластных СМИ, в частности Павел Лисецкий и Лукаш Важеха. Однако можно считать статью Будзиша пробным шаром, который должен прозондировать реакцию экспертного сообщества.