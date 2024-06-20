В Вашингтоне ломают голову, что означает ось «Москва-Пхеньян» и удивлены скоростью разворота России на восток

Сергей Рыжов.  
20.06.2024 11:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 311
 
Дзен, Дипломатия, КНДР, Политика, Россия, США


Wall Street Journal в своей редакционной колонке задается вопросом «Что означает ось Путин-Пхеньян». Редакция издания отмечает, что американская разведка удивилась, как быстро Россия наладила отношения с Ираном, КНДР и Китаем.

«Скорость и серьезность расширения связей в сфере расширения безопасности с участием соперников США подчас удивляла аналитиков американской разведки. Россия и другие страны отложили в сторону исторические разногласия, чтобы коллективно противостоять тому, что они рассматривают как международную систему с доминированием США», – пишет WSJ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Wall Street Journal в своей редакционной колонке задается вопросом «Что означает ось Путин-Пхеньян». Редакция...

Отношения между Москвой, Тегераном, Пхеньяном и Пекином стали более тесными с февраля 2022 года. Издание предполагает, что страны договорились о совместном производстве оружия, что является потенциальной угрозой для Соединенных Штатов и их союзников.


«Визит Владимира Путина в Северную Корею на этой неделе – это еще одна иллюстрация того, как авторитарные режимы работают вместе по всему миру против Америки и ее союзников. В то время, как либералы-интернационалисты в Белом доме все еще живут в 1990-х годах прошлого столетия», – говорится в редакционной колонке.

Не так давно Северная Корея была изолирована, подвергаясь санкциям ООН и глобальным усилиям по обеспечению их соблюдения. Дональд Трамп думал, что сможет уговорить Север отказаться от своего ядерного оружия в обмен на инвестиции и коммерческие связи. Источники говорят, что он подумывал о новой попытке на второй срок.

Но сегодня это еще больше фантастика. Санкции ООН все еще действуют, но их легко обойти с помощью России и Китая. Визит Путина символизирует этот сдвиг, который происходит уже некоторое время и ускорился с войной на Украине.

Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали новое соглашение, согласно которому они придут на помощь друг другу, если кто-то столкнется с «агрессией».

«Противники действуют сообща. США придется приспосабливаться к этому новому мировому беспорядку», – сетует газета.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть