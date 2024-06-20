В Вашингтоне ломают голову, что означает ось «Москва-Пхеньян» и удивлены скоростью разворота России на восток

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Wall Street Journal в своей редакционной колонке задается вопросом «Что означает ось Путин-Пхеньян». Редакция издания отмечает, что американская разведка удивилась, как быстро Россия наладила отношения с Ираном, КНДР и Китаем.

«Скорость и серьезность расширения связей в сфере расширения безопасности с участием соперников США подчас удивляла аналитиков американской разведки. Россия и другие страны отложили в сторону исторические разногласия, чтобы коллективно противостоять тому, что они рассматривают как международную систему с доминированием США», – пишет WSJ.

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Отношения между Москвой, Тегераном, Пхеньяном и Пекином стали более тесными с февраля 2022 года. Издание предполагает, что страны договорились о совместном производстве оружия, что является потенциальной угрозой для Соединенных Штатов и их союзников.

«Визит Владимира Путина в Северную Корею на этой неделе – это еще одна иллюстрация того, как авторитарные режимы работают вместе по всему миру против Америки и ее союзников. В то время, как либералы-интернационалисты в Белом доме все еще живут в 1990-х годах прошлого столетия», – говорится в редакционной колонке.

Не так давно Северная Корея была изолирована, подвергаясь санкциям ООН и глобальным усилиям по обеспечению их соблюдения. Дональд Трамп думал, что сможет уговорить Север отказаться от своего ядерного оружия в обмен на инвестиции и коммерческие связи. Источники говорят, что он подумывал о новой попытке на второй срок.

Но сегодня это еще больше фантастика. Санкции ООН все еще действуют, но их легко обойти с помощью России и Китая. Визит Путина символизирует этот сдвиг, который происходит уже некоторое время и ускорился с войной на Украине.

Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали новое соглашение, согласно которому они придут на помощь друг другу, если кто-то столкнется с «агрессией».

«Противники действуют сообща. США придется приспосабливаться к этому новому мировому беспорядку», – сетует газета.