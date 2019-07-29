В Вашингтоне напуганы разгильдяйством Зеленского

29.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Вашингтон начинает нервничать из-за безответственности президента Владимира Зеленского, который компании спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера на передовой – предпочитает распитие пива на побережье Одессы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, какой поразительный парадокс. Американский представитель и фактически американский посол, статус немножко пониже, говорят в эфире украинского телевидения о том, что «идёт война Украины с Россией», а верховный главнокомандующий ВСУ отдыхает на пляже. О чём это говорит?

Это говорит только об одном: что новый врио главы СБУ доложил президенту Зеленскому о том, что российских войск на Донбассе нет как фактора, о том, что Россия не вмешивалась в украинские выборы, поэтому можно спокойно ехать в Одессу и пить пиво, потому что российских войск нету как класса.

Теперь что касается американцев: я здесь вижу в определённой степени, что Вашингтон начинает немножко нервничать. Отсюда и встречи Волкера с Порошенко, отсюда и эта поездка, потому что Зеленский, с точки зрения Вашингтона, ведёт себя безответственно. Вместо того, чтобы сопровождать в каске, бронежилете, кричать о «российской агрессии», он просто поехал отдохнуть, потому что «агрессии» нет», – отметил Коротченко.

Также он обратил внимание на «награждение» простым значком украинского генерала приехавшими в Донбасс американскими гостями, что демонстрирует полное унижение офицера хищниками из Вашингтона, которые просто приехали гнать стадо украинцев на убой против России.

«Показали этого украинского генерала, которому вручили американский значок. Знаете, это как индейцам вручали бусы. Я понимаю, вручили бы ему американскую боевую награду, вручили бы американский орден, медаль за мужество: «Он противостоит коварной большой армии Путина». Вручили значок, понимаете, как лакею какому-то.

Ну, стыдно должно быть украинским генералам: какие-никакие, но были когда-то советскими лейтенантами, капитанами, а здесь приехал барин американский и вручил тебе значок. Отсюда и вот эта улыбочка смущения: ну, он понимает, что его опустили, в душе гадко и противно.

А Волкер это такой вот хищник, посмотрите на его глаза, он хочет из Украины сделать таран, чтобы кричали: «Оккупанты, злой Путин, армия!» Понимаете, такой вот мелкий подстрекатель.

Из Украины делают пушечное мясо, баранов надо гнать на убой, и здесь два американских барана-провокатора пришли, чтобы сопроводить вот это упирающееся украинское стадо, которое надо вести на убой.

Украина, ну если ты суверенная и независимая страна, ну уважай себя, ну возьми этих американских доброхотов за шкирку, хотя бы мордой об стол Волкера поводите, если вы суверенные», – добавил Коротченко.