В Вашингтоне под Белым домом грозят «не дать жизни» послице Украины в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова вместо того, чтобы собирать деньги для ВСУ и требовать от администрации Байдена ленд-лиз, скупает за миллионы долларов недвижимость, создавая для себя запасной аэродром в Вашингтоне.

Об этом на митинге под Белым домом за ленд-лиз Украине заявил координатор акции Юрий Подвальный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Маркарова нам говорила, что ленд-лиз – нет никаких проблем, мы в любой момент можем его задействовать, но мы не задействуем, потому что сейчас ещё не нужно, нам всего хватает. С того времени прошло больше года, за это время русские окопались – Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области, в Крыму. Они построили там такие редуты. А почему вы не решили этот вопрос, если вы говорили, что этот вопрос зависит от вас – как только вы попросите, вам дадут. Выходит, что вы работаете против Украины? Как ни крути – этот закон о ленд-лизе и всё, что происходит вокруг него, выходит, что вы работаете против Украины. При этом Маркарова захотела, что надо здесь в Вашингтоне открыть ресторан за несколько миллионов долларов, купить целый дом, где встречи проводятся, она этого не забыла. А о том, чтобы сказать, давайте люди, смотрите, оружия не хватает Украине, меньше 10% Украине приходит из того, что надо, – они забыли. Они в любой момент могли попросить, а они не попросили», – пожаловался Подвальный.

Он пригрозил, что с таким подходом жизни Маркаровой в США не дадут.

«У нас уже есть документы, из которых видно, что ресторан «Рута» в Вашингтоне и «Украинский дом», который назвали «украинским», эти объекты недвижимости были приобретены на деньги нашей послицы Украины в США Оксаны Маркаровой. Это очень удивительно выглядит, что в то время, как на фронте не хватает оружия, волонтёры собирают по гривне, по доллару, по евро со всего мира, а тут себе пани Маркарова готовит запасной аэродром в США. Она надеется, что она здесь будет жить, что ей тут дадут жизни после того, что она сделает там, на Украине, она приедет сюда и будет спокойно жить. Я в этом сомневаюсь», – сказал деятель.