В Вашингтоне признали российские деньги «угрозой национальной безопасности США»

14.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Американские политики и чиновники поняли, что нелегальные и полулегальные российские деньги, которые текут из РФ в США, являются серьёзной угрозой для американского режима.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в Палату представителей США внесли законопроект «О противодействии клептократии в России и других странах», направленный, в первую очередь, против ряда российских предпринимателей и политических деятелей.

«В последние два-три года обозреватели начали понимать, что клептократия и коррупция является проблемой не только для правосудия, но и для национальной безопасности. Громадные потоки денег, особенно из России, являются настоящей угрозой для нашей демократии. Мы видим, как российские клептократы привлекают к себе больших европейских политиков, которые потом становятся их рабочими, как господин Шредер и господин Фио. И это настоящая проблема. С этим нужно бороться», – сказал американец.

В свою очередь, исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк восхитилась разрабатываемым в Вашингтоне законопроектом.

«Очень важно, что в США начали воспринимать коррупцию не просто как выдачу взяток в сто долларов врачам или госслужащим. Коррупцию начали воспринимать как гибридную угрозу, которая может даже приравниваться к вооруженной угрозе США», – сказала она.

Дарья Каленюк подчеркнула, что даже Джо Байден подписал соответствующий меморандум по «борьбе с коррупцией».

«Байден дал двести дней всем ключевым органам правительства США чтобы они подготовили конкретные шаги что каждый из этих органов моет сделать, чтобы имплементировать эту стратегию. Это ЦРУ, ФБР, Министерство юстиции США, Министерство финансов, Госдепартамент, и ещё ряд ключевых органов, которые должны разработать инструкции и методички», – добавила украинская грантоедка.

По мнению Джона Хербста, соответствующий закон должны принять и в Киеве, толь к российской «угрозе» украинцам ещё следует добавить китайскую.

«Для вас главная проблема в этой области – это Россия. Поэтому такой закон был бы полезным и для Украины. Но нужно думать о росте Китае и их попытках добиться влияния и в Украине. Конечно, ресурсы у них громадные. На мой взгляд, раскрытие таких потоков денег из России в Украину тоже позитивно влияло бы на ваш политический процесс», – резюмировал Хербст.