В Вашингтоне пытаются стравить Россию с Китаем

11.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Китай якобы имеет аппетиты на российскую Сибирь, и в этом отношении США является союзником России.

Об этом в эфире интернет-канала UkrNet заявил экс-посол США на Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам американского дипломата, “пустая” Сибирь интересна густонаселённому Китаю, но российское руководство не уделяет внимания региону.

“Пекин презирает Москву, это ясно во всех их отношениях. Я знаю, что есть трезвые люди в Москве, которые это понимают. И тоже понимают, что несмотря на всю их пропаганду и риторику, на самом деле НАТО не представляет угрозу России. Мы не хотим взять российскую землю, мы не хотим ограничить развитие русской экономики, если они ведут нужную, хорошую, мирную внешнюю политику. Если нет, тогда мы хотим ограничивать их экономику…

Но Китай – это сосед России, это густонаселенная страна. Сибирь – это пустота, Дальний Восток – это пустота… Ломоносов правильно сказал, что будущее России в Сибири, но до сего дня нет ни одного российского государственника, который работал бы, чтобы претворить в жизнь это пророчество, правильное пророчество Ломоносова. Поэтому в данный момент истории Америка и Россия – мы естественные союзники против Китая. Но мы не видим этого сегодня”, – заявил Хербст.