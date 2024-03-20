В Вашингтоне ругают Байдена за «худшее решение в истории США»

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Решение о выводе американских войск из Афганистана привело к серьёзным последствиям для интересов США по всему миру, однако президент Джо Байден ловко перекладывает вину на военных.

Об этом заявил член Палаты представителей США Джо Уилсон в ходе заседания, посвящённого выводу американских войск из Афганистана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решение Байдена пойти на умиротворение – это худшее политическое решение в области национальной безопасности за всю историю США. Оно непосредственно привело к поощрению диктаторов, которые правят с помощью оружия, вторгаться в демократические страны с верховенством закона. Мы видели это 24 февраля, когда ещё более криминальный Путин вторгся на Украину. Мы видели это 7 октября 2023 года, когда режим в Тегеране через своих марионеток из ХАМАС вторгся в Израиль. Сегодня мы видим, что Коммунистическая партия Китая проводит крупнейшее в мире наращивание военной мощи, чтобы угрожать Тайваню. Глобальная война с терроризмом продолжается, и американские семьи никогда не подвергались большему риску нападения», – пропагандонил Уилсон.

Он пожаловался, что американский президент Джо Байден пытается прикрыться генералами.

«У меня сын служит в армии. И для меня решение Байдена, которое привело к гибели тринадцати человек, просто непростительно. Он сказал, что убийство тринадцати человек и вывод войск было решением, принятым военными. И он сказал, что у него есть письма, в которых вы сказали о необходимости немедленного умиротворения. Я отправил президенту письмо с просьбой прислать копии этих писем. И каждые пару месяцев буду отправлять ещё один запрос, потому что ответ не был предоставлен. Этих писем нет. И ответственность лежит на президенте США. Его решение привело к тому, что американские семьи оказались в опасности», – негодовал член Палаты представителей.