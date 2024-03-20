В Вашингтоне ругают Байдена за «худшее решение в истории США»

Константин Серпилин.  
20.03.2024 17:41
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 474
 
Афганистан, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Решение о выводе американских войск из Афганистана привело к серьёзным последствиям для интересов США по всему миру, однако президент Джо Байден ловко перекладывает вину на военных.

Об этом заявил член Палаты представителей США Джо Уилсон в ходе заседания, посвящённого выводу американских войск из Афганистана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение о выводе американских войск из Афганистана привело к серьёзным последствиям для интересов США...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Решение Байдена пойти на умиротворение – это худшее политическое решение в области национальной безопасности за всю историю США. Оно непосредственно привело к поощрению диктаторов, которые правят с помощью оружия, вторгаться в демократические страны с верховенством закона.

Мы видели это 24 февраля, когда ещё более криминальный Путин вторгся на Украину. Мы видели это 7 октября 2023 года, когда режим в Тегеране через своих марионеток из ХАМАС вторгся в Израиль.

Сегодня мы видим, что Коммунистическая партия Китая проводит крупнейшее в мире наращивание военной мощи, чтобы угрожать Тайваню. Глобальная война с терроризмом продолжается, и американские семьи никогда не подвергались большему риску нападения», – пропагандонил Уилсон.

Он пожаловался, что американский президент Джо Байден пытается прикрыться генералами.

«У меня сын служит в армии. И для меня решение Байдена, которое привело к гибели тринадцати человек, просто непростительно.

Он сказал, что убийство тринадцати человек и вывод войск было решением, принятым военными. И он сказал, что у него есть письма, в которых вы сказали о необходимости немедленного умиротворения.

Я отправил президенту письмо с просьбой прислать копии этих писем. И каждые пару месяцев буду отправлять ещё один запрос, потому что ответ не был предоставлен. Этих писем нет.

И ответственность лежит на президенте США. Его решение привело к тому, что американские семьи оказались в опасности», – негодовал член Палаты представителей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть