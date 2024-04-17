В Вашингтоне задумали перебазировать войска США в Польшу

Елена Острякова.  
17.04.2024 20:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Россия, Спецоперация, США, Украина


В США раздумывают над постоянным базированием своих войск в Польше.

Об этом на слушаниях комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США заявила министр сухопутных войск Кристин Уормут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В США раздумывают над постоянным базированием своих войск в Польше. Об этом на слушаниях...

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«Я думаю, вы знаете, что есть плюсы и минусы, связанные с постоянным базированием. Это будет зарубежное военное строительство. Мы бы хотели построить школы и другие виды удобств, в которых нуждаются семьи военнослужащих.

Конечно, базирование в Польше предполагает некоторые выгоды с точки зрения темпов операций. Я думаю, поляки были бы заинтересованы принять нас на постоянной основе. Но мы рассмотрим этот вопрос, когда будем оценивать расстановку сил в Европе в будущем», – сказала Уормут.

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