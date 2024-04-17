В Вашингтоне задумали перебазировать войска США в Польшу

В США раздумывают над постоянным базированием своих войск в Польше.

Об этом на слушаниях комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США заявила министр сухопутных войск Кристин Уормут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я думаю, вы знаете, что есть плюсы и минусы, связанные с постоянным базированием. Это будет зарубежное военное строительство. Мы бы хотели построить школы и другие виды удобств, в которых нуждаются семьи военнослужащих.

Конечно, базирование в Польше предполагает некоторые выгоды с точки зрения темпов операций. Я думаю, поляки были бы заинтересованы принять нас на постоянной основе. Но мы рассмотрим этот вопрос, когда будем оценивать расстановку сил в Европе в будущем», – сказала Уормут.