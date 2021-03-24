В Вашингтоне запаниковали и хотят вернуть Москве Украину с Прибалтикой – Джангиров

24.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Сближение Москвы и Пекина, в том числе и в вопросе Крыма, очень волнует европейцев и США – настолько, что Вашингтону предлагают даже отказаться от Украины и Прибалтики, чтобы не допустить военного союза РФ и Китая.

Об этом в интернет-канале «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Темпы не только политического, но экономического и военного сближения России и Китая беспокоят европейцев. Тем более, я напомню, что прокладку силового кабеля из Тамани в Керчь осуществлял китайский кабелеукладчик, и какое-то время в Крыму действовала китайская платёжная система.

Более того, в 2015 году инвестиции, накопленные при Украине и добавленные после прихода России, составляли полмиллиарда долларов. Сейчас инвестиции в Крым (со стороны Китая – прим. ред.), видимо, будут расти», – сказал он.

Также политолог отметил, что в таких крупных западных СМИ, как «The Washington Post», предлагают США отказаться от Украины и вывести свои войска из Прибалтики, чтобы не допустить союза России и Китая.

«15 марта в «The Washington Post», а это выносные мозги элиты демократической партии, и мы знаем, что в «The Washington Post» не бывает случайных мнений. Автор колонки очень беспокоится о совместной лунной программе, и пишет разумно, что дело не в том, когда китайцы с русскими высадятся на Луну, когда они сумеют там как-то развернуться, дело не в этом.

Такой совместный проект подразумевает беспрецедентный уровень технологического взаимодействия.

Это настолько беспокоит автора, что он предлагает: «Давайте предложим русским, что США откажутся от доминирования на Украине и даже выведут свои войска из Прибалтики, чтобы русские не заключали военный союз с Китаем». При этом мнение «прибалтийских тигров» автор, конечно же, не спросил», – заключил Джангиров.