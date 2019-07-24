В Великобритании пришел к власти свой Зеленский

24.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

24 июля королева Великобритании Елизавета II приняла в Букингемском дворце главу Консервативной партии Бориса Джонсона и поручила ему формировать новое правительство страны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил официальный сайт королевской семьи.

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“Джонсон принял предложение Ее Величества и поцеловал ей руку после утверждения на пост премьер-министра и первого лорда казначейства”, – сказано в сообщении.

Ранее в этот день королева удовлетворила прошение Терезы Мэй об отставке с должности главы кабинета.

7 июня Мэй ушла в отставку с поста главы правящей Консервативной партии. Она оставалась главой кабинета, пока шли выборы нового лидера тори. 23 июля Джонсон одержал на них победу, опередив другого претендента, министра иностранных дел Джереми Ханта.

55-летний Джонсон стал 60-м в истории британским премьером и 14-м за время правления Елизаветы II.