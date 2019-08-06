В великой аграрной державе буксует строительство дорог

06.08.2019, Киев, Максим Карпенко

За 28 лет независимости Украина не смогла построить и десятка новых дорог. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил майдановец, автогонщик Алексей Мочанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гонщик смог лишь перечислить несколько трасс, пригодных к езде на Украине. «Мы за 28 лет не построили не то, что 28 дорог, мы две с половиной дороги не смогли построить», – сказал Мочанов.

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Он перечислил несколько проектов прошлых лет – преимущественно, построенных во времена правления Виктора Януковича или Леонида Кучмы.

«Детище Кирпы – это трасса Киев-Одесса, к Евро 2012 сделали более-менее дорогу Киев-Харьков. Основная масса этой дороги была ужасна… Киев-Львов, ну, вот, Киев-Ровно – очень хорошая дорога, наконец, появилась окружная дорога Новоград-Волынский и даже эта однополосная дорога от Ровно до Львова перестала быть «дорогой смерти», потому что там появилась разметка, улавливающие влагу и потоки обочины. Но этого катастрофически мало», – заявил Мочанов.

По его словам, за последние пять лет на Украине в ДТП погибло больше людей, чем в конфликте на Донбассе.

«Если мы говорим про наблюдательную миссию ООН, они сказали, что у нас за время АТО и ООС погибло 13 тысяч человек. За этот же промежуток времени в дорожно-транспортных происшествиях погибло 18 645 человек. Значительно больше, не на сотни, а на тысячи. Мы имеем 163 тысячи травмированных людей. Считайте, что это те же «двухсотые» и «трехсотые», убитые и раненые, только не на войне, а на войне дорожной. С 2006-го года, просто вдумайтесь в эту цифру, в Украине в ДТП погибло 68 624 человека. Практически 70 тысяч погибших и больше 550 тысяч раненых.

При этом мы все пытаемся кричать про борьбу с Россией. Да, надо выйти на свои границы, дать по зубам всем, кто подставляет зубы и нарывается на это, но понимать, что у нас цена – человеческая жизнь. Мы прощаемся с гораздо большим количеством людей, погибших в ДТП. Причем, там нет виноватых», – заявил Мочанов.