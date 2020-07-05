В Вене застрелили работавшего на СБУ чеченского эмигранта

05.07.2020, Вена, Константин Серпилин

В столице Австрии Вене застрелили сотрудничающего с СБУ антироссийского блогера из Чечни Мамихана Умарова. Он использовался Киевом для обвинения российской стороны в организации в Киеве терактов против боевиков АТО.

Экс-депутат Верховной рады и бывший боевик нацистского батальона «Азов» Игорь Мосийчук сообщил, что Умаров давал показания как свидетель по нескольким уголовным делам. Это неудачное покушение на боевиков «ичкерийского» батальона Амину Окуеву (впоследствии все же была расстреляна) и ее мужа Адама Осмаева, а также взрыв возле телеканала в Киеве, где пострадал, но выжил Мосийчук.

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Во всех этих случаях Украина заявляла о причастности к организации покушений Москвы или лично Рамзана Кадырова. Однако украинские журналисты писали о версии внутренних разборок боевиков и спонсоров из числа чеченской эмиграции. Речь шла о споре за 300 тысяч долларов и недвижимость.

«Он был главным свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой и покушения на Адама Осмаева, и теракта в Киеве под телеканалом «Эспрессо»… Анзор сотрудничал с Национальной полицией Украины. Был допрошен как свидетель и передал следователю Нацполиции записи разговоров чеченских чиновников, которые заказывали мое, Амины Окуевой и Адама Осмаева убийства… Анзор сам стал блоггером «Анзор из Вены» и беспощадно критиковал, я бы даже сказал опускал, руководство Чечни. Хотел приехать к нам на Украину, и вот вчера вечером его убили…», – сокрушается Мосийчук, продолжая «гнуть» линию связи убийства с РФ.

«Анзор» очень просил помочь выйти на американскую администрацию и прессу, чтобы рассказать о заказных убийствах, которые происходят в ряде европейских стран и, в том числе Украине, которые осуществляются по заказу нынешней чеченской власти. Ребята работали над выполнением просьбы «Анзора» и некоторые публикации даже готовились… Теперь они выйдут постмертно», – добавил украинский политик.

Напомним, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров категорически отверг свою причастность к убийствам на Украине.

Кадыров отмечал, что настоящее имя расстрелянной под Киевом Амины Окуевой – Наталья Никифорова, и она «не имеет никакого отношения ни к Чечне, ни к чеченскому народу».

«Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил.

Украинские спецслужбы решили пристрелить не двух, а трёх зайцев – избавиться от родной бандитки, отвлечь внимание западных хозяев от протестных антиправительственных митингов, попытаться ещё раз обвинить Россию в своих собственных бедах. Но уши у украинских спецслужб настолько длинные, что их невозможно прикрыть никаким платком Натальи-Амины и пустыми разговорами о российском следе», – отмечал глава Чечни.