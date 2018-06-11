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В Венгрии местный фургон насмерть сбил украинский грузовик с двумя пассажирами
Утром в понедельник на автобане М-3 в районе венгерского города Эгер произошло ДТП, в результате которого погибли двое граждан Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает венгерское издание PROPELLER.
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“Два человека погибли в результате несчастного случая на автомагистрали M3 в Мезёкёвешд в понедельник, после инцидента дорога на Мишкольц была полностью закрыта”, – сообщила начальник штаба полиции северного округа Боршод-Абауй-Земплен.
Согласно информации, украинский грузовик из-за технической неисправности остановился на полосе аварийной остановки на скоростном шоссе, водитель и один из пассажиров вышли. Сообщается, что мужчин сбил фургон с венгерской регистрацией. Оба получили скончались на месте от полученных травм.
Сейчас на месте ДТП проводятся следственные действия.
Метки: Венгрия, смертельное ДТП, украинцы
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