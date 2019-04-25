В Венгрии надеются на то, что Зеленский исправит скандальный закон о языке

25.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый в четверг Верховной радой закон о языке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает венгерский портал Hirado.

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Сийярто подчеркнул, что украинский закон о языке нарушает права венгерского меньшинства и отражает видение президента Петра Порошенко, который, по словам венгерского министра, продвигал анти-венгерскую политику.

«Однако украинские избиратели подавляющим большинством выбрали другого президента, Владимира Зеленского, и покончили с эрой Порошенко», — сказал Сийярто.

«Мы надеемся, что на основе взаимного уважения и желания найти решение мы сможем прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины, с новым, избранным подавляющим большинством президентом», — заявил министр.

По его словам, первые заявления избранного украинского президента дают повод для надежды.

«Наша цель вернуть дружбу между Венгрией и Украиной , и результаты последних президентских выборов в Украине дают нам некоторую надежду», — сказал Петер Сийярто.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который сегодня приняла Верховная рада, содержит рекомендации Венецианской комиссии относительно учета интересов национальных меньшинств в соответствии с международными обязательствами Украины.

В свою очередь, избранный президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал принятый закон и пообещал после вступления в должность “детально разобраться” с его спорными положениями и использовать свои президентские полномочия для корректировки закона.

«После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», — цитирует Зеленского его пресс-служба.