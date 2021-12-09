В Венгрии «Спутник V» продемонстрировал высочайший уровень защиты среди пяти вакцин

Российская антиковидная вакицна «Спутник V» на сегодня является самой эффективной в мире.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Спутник V» уже зарегистрирован в более чем 70 странах. Активно используется не только наша двухкомпонентная прививка «Спутник V», но и «Спутник Лайт», который является и отдельной успешной вакциной, и бустером, в том числе для других вакцин. Мы видим, что недавно Аргентина зарегистрировала «Спутник Лайт» как универсальный бустер для других вакцин и даже президент Аргентины привился «Спутником Лайт». Это сделали и Эмираты, и Филиппины. Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире», – сказал Дмитриев «Известиям».

По его словам, две недели назад исследование, проведенное в Венгрии, показало, что «Спутник V» защищает от смерти от COVID на 98%.

«Это самый высокий показатель. Это означает, что люди, вакцинированные «Спутником V», защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые. Это высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались. Там были Moderna, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, и «Спутник» показал самую высокую эффективность», – уточнил глава РФПИ.

Также было сказано, что эффективность российского препарата длится дольше, чем у других вакцин.

«Эффективность вакцин мРНК, которые используются в США и Европе, резко падает: уже после четырех месяцев она составляет менее 50%, после шести месяцев — менее 30%. Мы же показали, что в Сан-Марино и других странах эффективность «Спутника» около 80% через шесть месяцев после введения. Это долгоиграющая вакцина, ее безопасность доказана данными из всех стран, где «Спутник» используется, включая Мексику, где показано, что у «Спутника» нет серьезных побочных эффектов, а количество несерьезных побочных эффектов в разы меньше, чем у других вакцин», – подчеркнул собеседник издания.

Он уточнил, что оперирует данными о более чем 100 миллионов человек в мире за пределами России, которые получили вакцину «Спутник V».

«РФПИ сыграл очень важную роль не только в клинических испытаниях за рубежом, не только в регистрации вакцины в 71 стране, но и в получении этих данных, которые крайне важны для того, чтобы видеть: абсолютно разные страны, независимые регуляторы, независимые ученые подтверждают, что «Спутник» — это самая эффективная, безопасная и долгоиграющая вакцина в мире», – резюмировал Дмитриев.