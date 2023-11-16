В Верховной мечтают об оккупации НАТО по образцу нищей Боснии

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НАТОвский семинар в Боснии посетила зампред комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Галина Михайлюк. Она пообещала изучить и внедрить опыт «послевоенного восстановления» нищей страны под колониальным управлением Запада.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в Сараево в эти дни проходит так называемый 105-ый Роуз-Рот семинар Парламентской ассамблеи НАТО для продвижения интересов Альянса в странах Центральной и Восточной Европы. Эти семинары проходят в разных европейских городах, и в этот раз его принимала столица Боснии и Герцеговины – Сараево. На сараевское мероприятие была приглашена Галина Михайлюк.

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«В 1995 году Босния и Герцеговина показала успешный пример международной интервенции, но российская агрессия снова серьезно обострила вопросы поддержания мира и стабильности в регионе. Именно поэтому противодействие рискам политического вмешательства и дезинформационным кампаниям России на Западных Балканах является сквозной темой всех пленарных обсуждений», – заявила украинский депутат.

По словам Михайлюк, десятки представителей государств-членов НАТО и стран-партнеров собрались в Сараево исключительно ради того, что «обсудить общие вызовы безопасности и губительные последствия войны России против Украины».

«Впереди еще ряд важных обсуждений, в ходе которых будем постоянно продвигать украинские интересы и усиление партнерства с евроатлантическим сообществом, а также продолжим изучать опыт послевоенного восстановления Боснии и Герцеговины», – добавила депутатша.

При этом освещавшее событие боснийское англоязычное издание SaraevoTimes ни словом не обмолвилось про Украину. Зато на его страницах много говорилось о важности и необходимости вступления страны в НАТО, чему сейчас открыто противодействует один из ее энтитетов – Республика Сербская.

Опыт же «послевоенного восстановления Боснии и Герцеговины» заключается в полном подчинении страны Западу – существует даже официальная должность Верховного представителя по БиГ –западного дипломата, обладающего полномочиями навязывать стране законы, отменять принятые на местному уровне и снимать избранных должностных лиц.

После западной оккупации республика, которой от Югославии досталась довольно развитая промышленность, была практически лишена ее: те предприятия, что не перешли под прямой контроль западных корпораций, были обанкрочены.

При этом Запад с 1995 года проводит последовательную политику «разделяй и властвуй», сея вражду между государствообразующими общинами страны, делая ставку на элиты бошняков-мусульман, пытаясь задвинуть на вторые роли хорватов, а неуступчивых сербов объявить «геноцидным народом».

В БиГ высок отток молодежи и специалистов в страны ЕС, при этом уровень жизни остается неизменно низким (ниже только в Албании, Косово и Молдавии).

Общего с Украиной действительно много, не правда ли?