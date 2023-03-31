В Верховной раде анонсируют захват все храмов УПЦ вслед за Киево-Печерской лаврой

Анатолий Лапин .  
31.03.2023 21:57
  (Мск) , Львов
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Беспредел, Вандализм, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Церковь


Попытка изгнать священников канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры – это лишь начало масштабного процесса по всей территории Украины.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат Верховной рады Михаил Цимбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка изгнать священников канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры – это лишь начало масштабного процесса...

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По словам Цимбалюка, на очереди – Почаевская лавра, в которой также проводят службы священники УПЦ.

«Киево-Печерская лавра – это только начало. У нас рядом есть Почаев, где, кстати, исторические есть подтверждения, что католики там тоже строили и имеют право претендовать на имущество. Есть десятки монастырей, в которых сегодня священники смотрят, как себя поведет церковное руководство Киево-Печерской лавры. То есть, нужно решать системно эту непростую историю, потому что несколько миллионов прихожан наблюдают. Как решится эта проблема», – цинично рассуждал Цимбалюк.

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