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Новости Украины

Озвученное на днях спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко предложение о переговорах, адресованной украинской стороне, продолжает сопровождаться глумливыми комментариями из Киева.

Вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк сегодня на заседании похвалилась, что Матвиенко заговорила о мирных переговорах после давления, которое оказала украинская делегация на межпарламентском саммите стран G20.

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«Наша украинская делегация была немногочисленна, нас было пятеро, зато от Российской Федерации было более 100 приглашенных гостей. Но своей активной работой и позицией, вместе с нашими союзниками и партнерами, мы использовали участие в парламентском саммите для того, чтобы обратить внимание мира и всего азиатского региона на незаконную агрессию России против Украины… Это заставило Российскую Федерацию, откровенно говоря, очень нервничать, и ее руководительница Матвиенко начала вести какие-то лживые свои воспоминания о том, что необходимо начать переговоры, теперь уже в парламентском измерении. Наш ответ был четким и бескомпромиссным: все, кто проголосовал за аннексию наших украинских территорий – это военные преступники, и их место, и будут отвечать они теперь в Международном трибунале», – похвалилась Кондратюк.