30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Украина
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В Верховной Раде начался ремонт трехтонной люстры над головами депутатов



В Верховной Раде Украины проводят ремонт 3-тонной люстры, которая находится в сессионном зале парламента, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в twitter сообщило Информационное управление Аппарата парламента.

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“Сессионный зал Рады готовят к началу новой сессии. Именно так сейчас ремонтируют и обслуживают люстру, которая до 4 метров в диаметре и весит почти 3 тонны”, – говорится в сообщении.

Этим летом специалисты проводили работы по ремонту купола Верховной Рады Украины. В частности стекло для ремонта купола парламента привезли из Польши

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