В Верховной Раде начался ремонт трехтонной люстры над головами депутатов

30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Верховной Раде Украины проводят ремонт 3-тонной люстры, которая находится в сессионном зале парламента, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в twitter сообщило Информационное управление Аппарата парламента.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

“Сессионный зал Рады готовят к началу новой сессии. Именно так сейчас ремонтируют и обслуживают люстру, которая до 4 метров в диаметре и весит почти 3 тонны”, – говорится в сообщении.

Этим летом специалисты проводили работы по ремонту купола Верховной Рады Украины. В частности стекло для ремонта купола парламента привезли из Польши