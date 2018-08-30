30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
В Верховной Раде начался ремонт трехтонной люстры над головами депутатов
В Верховной Раде Украины проводят ремонт 3-тонной люстры, которая находится в сессионном зале парламента, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом в twitter сообщило Информационное управление Аппарата парламента.
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“Сессионный зал Рады готовят к началу новой сессии. Именно так сейчас ремонтируют и обслуживают люстру, которая до 4 метров в диаметре и весит почти 3 тонны”, – говорится в сообщении.
Этим летом специалисты проводили работы по ремонту купола Верховной Рады Украины. В частности стекло для ремонта купола парламента привезли из Польши
Метки: ВР Украины, люстра, ремонт
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21:53 30 августаВ Москве арестован беглый топ-менеджер Фирташа
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15:24 30 августаВ Москве умер Иосиф Кобзон
14:15 30 августаУкраинский флот превратился в посмешище
13:19 30 августаЗахарова вновь озвучила «несбыточную мечту»
12:16 30 августа«Отстреливались?», – Захарова затролила Цимбалюка
12:04 30 августаВ Киеве паника: Вопрос Крыма закрывается навсегда
11:32 30 августаПорошенко подыграл Жириновскому и Затулину
11:18 30 августаМоскву прикрыли новыми ракетами
11:14 30 августаПомирит ли футбол Украину и Россию?
10:46 30 августаС-400 вызвал у США очередной приступ истерики
10:06 30 августаУкраинские власти наконец осознали реальность Крымского моста
9:29 30 августаМонтян призвала Россию дать отпор американцам
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12:18 28 августаПоляки взбунтовались против сноса памятника красноармейцам
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11:35 28 августаПутин в компании силовиков сплавился по Енисею
10:27 28 августаУкраина угрожает РФ «жесткими мерами сил спецопераций»
9:39 28 августаОгрызко мечтает присосаться к российским деньгам
9:00 28 августаУкраина может лишиться выхода в Чёрное море
8:44 28 августаВ Киеве истерика: Россия лишает Украину военного бюджета
8:21 28 августа«С Украины линия фронта передвинется на территорию Крыма», – Царев
7:55 28 августаАмериканцы помогли выкурить либеральную шайку из России
23:19 27 августаВ Киеве признали, что российская экономика оказалась не по зубам американским санкциям
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