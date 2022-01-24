В Верховной раде нескрываемая паника – готовятся к вторжению Путина

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Новости Украины

Необходимо закупать каски и горючее – думать, как будет работать украинский парламент в случае отключения света и связи в ходе широкомасштабного наступления РФ на Украину.

Об этом говорили главы фракций Верховной рады в ходе сегодняшнего Согласительного совета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале заседания вице-спикер Елена Кондратюк выступила с инициативой провести внеочередное закрытое заседание с участием силовиков по поводу полномасштабной «агрессии».

При этом экс-президент Пётр Порошенко потребовал, чтобы к мероприятию подключился и президент Украины Владимир Зеленский.

Все выступления глав фракций были пропитаны темой «вторжения Путина на Украину».

«Сегодня нагнетание ситуации убивает экономику, убивает надежды людей и последние возможности установить мир на наших границах. Наши западные партнёры раздают деньги Польше, кому угодно – только не Украине. Украина должна сама выкручиваться и сама воевать», – попробовал возразить представитель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

В свою очередь Пётр Порошенко потребовал выделить 50 миллиардов из бюджета на зарплаты военным, горючее и каски.

«С начала ноября власть отрицает российскую угрозу и не удосужилась даже детально эту угрозу обсудить. Это очень похоже на дезертирство. Слушания по обстановке на украино-российской границе проходят в Конгрессе США, в Бундестаге, в британском парламенте. Начинается эвакуация семей дипломатов. А Верховная рада в то же время не вмешивается в дела страны, оставаясь пять недель на каникулах. … Нужно снять 50 миллиардов с «велыкого крадивныцтва», с резервов, в том числе МВФ, и направить на увеличение денежных пособий военнослужащих, чтобы мотивировать ветеранов вернуться в свои бригады. Не нужно на три года, нужно их приглашать на полгода, когда наибольшая опасность и изменить ситуацию, когда бригады укомплектованы на 50 процентов. Надо обеспечить закупку бронежилетов и касок, закупить горючее, сформировать резервы первой необходимости», – призывал Порошенко.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко разразилась панической речью, не преминув по своему обыкновению назвать Донбасс «раковой опухолью».

«Сегодня каждая украинская семья живёт с вопросом – будет полномасштабная война или не будет, вывозить свои семьи или не вывозить. К сожалению, диаметральные посылы от власти – сначала успокойтесь, а потом будет оккупирован Харьков – это ещё больше добавляет суматохи, неопределённости и паники. Сегодня разворачивается полномасштабная жёсткая кампания по запугиванию, шантажа Украины, для того, чтобы загнать Украину и украинское общество, которое никогда не воспринимало и не воспринимает Минские соглашения и формулу Штайнмайера в систему постепенной потери суверенитета и независимости. Это приведёт к тому, что миллионы «бюллетеней» на территории временно оккупированных, а потом легализированных, приведёт к тому, что они будут управлять процессами на Украине, и Украина будет заложником этой раковой опухоли», – истерила Тимошенко.

Глава фракции «Голос» Александра Устинова призвала готовиться к отключениям электричества и связи.

«Понимая, что у нас возможна военная агрессия, возможны отключения света и связи, хотелось бы увидеть главу Минздрава и услышать, как будут работать больницы, чтобы обеспечить людей кислородом круглосуточно. Нужно провести заседание СНБО, насколько готовы эвакуационные и мобилизационные планы. И мы должны понимать, как будет работать Верховная рада в случае, если у нас не будет света и связи», – сказала Устинова.

«Дестабилизация обстановки и нагнетание паники – это прямые предусловия вторжения Путина на Украину, создания абхазского сценария или реанимации определённой формы Советского Союза, которым бредит Путин», – говорил глава «За майбутне» Тарас Батенко.

По словам лидера «Довиры» Владимира Арешонкова, ситуация накалена до такой степени, что в панике даже украинская молодёжь и школьники.

«На днях встречались с жителями приграничных районов Республики Беларусь на Житомирщине. Руководители большинства территориальных общин говорят о том, что эта тема уже распространена среди детей и молодёжи. Уже школьники в школах абсолютно серьёзно обговаривают возможные варианты нападения на Украину со стороны соседних стран», – рассказал Арешонков.

В итоге лидеры фракций проголосовали за проведение закрытого заседания с главами Минобороны и Минздрава, однако инициатива Порошенко о вызове Зеленского была отклонена.