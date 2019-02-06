06.02.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине уголовной ответственностью должны караться слова в поддержку предоставления автономии Донбассу и переговоров с ЛДНР. Об этом во время заседания Верховной Рады заявил депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук.

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«Украина всё время своего существования защищала свою историю, землю в борьбе против РФ, России, Московского царства. Испокон веков Россия была врагом украинского народа. Все самые кровавые и жестокие страницы нашей истории были связаны с тем, что именно предательство приводило к тому, что гибли лучшие сыны и дочери украинского народа.

И сегодня в борьбе за своё будущее мы должны помнить, как это было в прошлом. Помнить «Батуринскую трагедию», когда смелое украинское войско обороняло форт, но за какую-то грамоту русского царя предатель Иван Нос показал, куда пройти московскому войску, и были уничтожены все жители Батурина.

Такие предатели продолжают быть основной силой Московского царства и сегодня. Мы успешно сопротивляемся на фронте, но готовы ли мы так же оборонять нашу страну внутри, давать отпор всем предателям, которые сейчас работают на московского царя?» – заявил Тетерук.

«Готовы ли мы осознать, что такие себе кумы Путина сейчас готовят реванш, готовят информационный простор, чтобы расчленить нашу страну, чтобы позволять себе вслух заявления о том, что Донбасс имеет право на автономию, на парламент, на то, что мы должны сейчас идти и договариваться с убийцами, террористами, кукловодами, которые управляют теми убийцами? Это недопустимо» – кричал Андрей Тетерук.

Его не смутило, что все перечисленные пункты прописаны в Минских соглашениях, которые Украина гарантировала соблюдать.