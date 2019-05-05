05.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Украина
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В Верховной Раде предложили обезлюдить Донбасс

Киев должен обезлюдить Донбасс, вытянув из него всё трудоспособное население, а затем решить, что делать с оставшимися «сепаратистами».

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил экс-комбат нацбата «Донбасс», депутат Верховной Рады Семен Семенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В моём понимании у Украины должна быть стратегия обезлюдить Донбасс. Но тут, несмотря на такое страшное название, ничего геноцидного нету. Это то же самое, что пытается сделать Россия. Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы.

Необходимо чётко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистии для тех, кто не убивал украинских военных, не был в ихних СС, вернее в ихнем СБУ, или как все эти конторы называются, не пытал, не убивал, и что мы будем делать со всеми, кто в этом замешан», – сказал Семенченко.

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