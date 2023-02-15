В Верховной раде признали успешность российских ударов по оборонным предприятиям

Анатолий Лапин.  
15.02.2023 10:15
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Украина не может наладить работу своих оборонных предприятий из-за систематических ударов российских войск.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не может наладить работу своих оборонных предприятий из-за систематических ударов российских войск. Об...

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По словам Рахманина, кроме того, Украине не хватает квалифицированных кадров для работы на оборонных заводах.

«Напомню о том, что у нас часть предприятий, даже те, которые не уничтожены, постоянно находятся под ударами. То есть время от времени ракетные удары наносятся не только по объектам критической инфраструктуры, имеются в виду подстанции или электростанции, но они наносятся по объектам оборонно-промышленного комплекса.

Если об этом не пишут публично, это не означает, что этих ударов нет. А не пишут публично по понятным причинам.

Часть релоцирована, а предприятия сейчас, несмотря на то, что они имеют возможность использовать для своих сотрудников так называемую «бронь», то есть, им дается возможность избегать мобилизации, если они являются профессиональными специалистами, необходимыми для производства критически важных элементов или вооружения, все равно они страдают от нехватки квалифицированных кадров», – сказал депутат.

«Есть проблемы с материалами, которые поступают из-за границы, по разным причинам. Потому говорить очень тяжело, учитывая обстоятельства, в которых оборонно-промышленный комплекс сейчас работает. Скажу так, что ему производство дается очень тяжело, производство ограничено и говорить о том, что мы полностью удовлетворяем нужды Вооруженных сил, просто невозможно», – заявил Рахманин.

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