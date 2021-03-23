В Верховной раде скоро будут публично сношаться: На заседании пробили новое дно

31.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Депутат Верховной рады – представительница группы соросят Виктория Сюмар разразилась нецензурной бранью с трибуны парламента и выступила в защиту нацистов, разгромивших несколько дней назад фасад Офиса президента.

Это произошло в ходе внеочередного заседания, которое было посвящено недавним беспорядкам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрела ваше кино (перед её выступлением сотрудники Нацполиции показали депутатам короткую видеонарезку беспорядков под Офисом президента – прим. ред.) Просто страшное, спать, наверное, сегодня не буду», – с сарказмом начала она.

«Услышала там самое страшное: «Путин – ***ло». Я надеюсь, что не это надругательство над государственным символом Украины вы подводите, потому что наверняка это государство вы попутали. Далее, у меня следующий вопрос… чего вы шумите?» – обратилась депутат к залу.

«Уважаемые коллеги, давайте выбирать выражения в стенах Верховной рады», – сделал замечание депутату спикер парламента Дмитрий Разумков.

Сюмар не вняла просьбе – она повторила свои матерные выражения, и продолжила выступать. Несмотря на нецензурную лексику, никто не стал её прерывать.

«Коллеги, видите, «Путин ***» вызывает возражения. А я могу это повторить. И кино Нацполиции это сказало.

А у меня к вам следующий вопрос – а где эти двери, которые пострадали в ходе протеста? Это ведь основная жертва этих протестов. Мы ж целое заседание Верховной рады, позор вообще этим стенам, собрали, впервые в истории, потому что у нас есть такая жертва, которая называется «разрисованные двери», которая теперь ездит по телеканалам. Других жертв нет.

У меня есть конструктивное предложение – не только постановление принять, а ещё и изменения в Уголовный кодекс – криминализировать слово «лох», чтобы его нельзя было писать. А ещё можно сделать другое – разрешить использовать «Я не лох» президенту Украины», – добавила депутат.

Произошедшее прокомментировала киевский адвокат Татьяна Монтян, которая обычно в своем блоге, не выбирая выражений, критикует майданщиков. Однако Монтян подчеркнула, что в эфирах она никогда не опускалась до нецензурщины.

«И больше не смейте, ханжи, обвинять меня в бескультурности, поняли? Я ни в одном прямом эфире нецензурной лексикой не пользовалась, ни разу! А тут – в стенах главного законодательного органа страны… Какой ужас. Скоро, глядишь, под веществами и сношаться на трибуне станут – в знак протеста против проклятого агрессивного Мордора», – написала Монтян в своём Telegram-канале.