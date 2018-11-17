В Верховной Раде траур: В Чечне ликвидирована смертница

17.11.2018, Москва, Максим Карпенко

В Грозном террористка-смертница планировала подорвать КПП, но не успела осуществить задуманное – на подступах к позициям силовиков ее застрелили полицейские. Об этом сообщили в ГУ МВД по Чеченской Республике.

ЧП произошло в Старопромысловском районе чеченской столицы, в 75-ти метрах от контрольно-пропускного пункта на улице Шоссейной. Силовики открыли огонь на поражение, но террористка успела подорвать себя.

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Телеграмм-канал Chechnya со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что смертницу застрелили до того, как она сумела осуществить задуманное. «Уроженку Дагестана «вели» сотрудники полиции. Как только факт ее намерений стал известен, ее попытались остановить, однако, женщина не ответила на призыв остановиться, и во избежание потерь среди мирного населения ее уничтожили», – говорится в сообщении.

По информации местного ресурса «Чечня сегодня», жертв и пострадавших в результате инцидента нет, сейчас личность погибшей устанавливается.

«Тот факт, что смертница, взорвавшаяся в Чечне, из Дагестана (по предварительной информации), мне кажется, говорит о смене тактики. Смертники перестанут быть местными. Так сложнее будет наказывать их родственников и разрушать дома, в которых те проживают. Так сейчас делают в Чечне», – комментирует журналистка издания «Русский репортер» Марина Ахмедова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», депутат Верховной Рады экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук ранее с трибуны парламента призывал к финансированию чеченских боевиков и налаживанию совместной с ними диверсионной работы.

Ранее вокруг Мосийчука и главы Чечни Кадырова разразился скандал. Мосийчук оказался среди украинских парламентариев, поддержавших вылазку боевиков в Грозном, после чего Кадыров отдал приказ доставить украинского политика в Чечню.

Осенью 2017 года в Киеве была расстреляна боевик АТО Амина Окуева, помощница Мосийчука.

Киевские националисты призвали власть переименовать две улицы в украинской столице в честь погибшей террористки Амины Окуевой и покойного главы чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.