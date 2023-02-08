В Верховной раде требуют от СБУ добить оставшихся русских в УПЦ и Telegram

Михаил Рябов.  
08.02.2023 08:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, СБУ, Украина


СБУ должна добить оставшихся в УПЦ сторонников единства с Русской Церковью, заявил на заседании Верховной рады депутат Игорь Гузь, обращаясь к руководителю СБУ Василию Малюку.

Гузь призвал продолжать обыски в храмах и монастырях УПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СБУ должна добить оставшихся в УПЦ сторонников единства с Русской Церковью, заявил на заседании...

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«Вопрос уничтожения этой «пятой колонны» в рясах, который надо продолжать. Потому что очень многие, в том числе на Западной Украине, а я представляю Волынь, они уже расслабились: ну, там, значит, прошлись, посмотрели, все спрятали и так далее.

Я благодарю президента Украины, который последние полгода обратил на это внимание, и руководство государства. Мы должны уничтожить это ядро, которое сегодня ориентируется на Москву», – сказал депутат.

Он пояснил, что русское духовенство УПЦ остается последней не репрессированной частью общества после зачистки политической оппозиции, а также неугодных СМИ.

«Мы почти уничтожили информационное пространство, мы почти уничтожили политическую ситуацию. Но, если мы доведем ситуацию до конца войны, это ядро будет существовать, оно будет работать против украинского государства в дальнейшем. Поэтому я благодарю за вашу позицию и надеюсь, что совместным образом мы будем продолжать», – обратился Гузь к главе СБУ.

Он призвал также активизировать зачистку социальных сетей.

«Это вопрос разгона сегодня российской ИПСО через десятки и сотни телеграм-каналов, через десятки и сотни тысяч фейсбук-групп и так далее. По моему мнению, сегодня надо жестче подойти к этому вопросу, искать инструменты, потому что Россия проигрывает на поле боя, но пробует расшатать ситуацию изнутри. По моему мнению, мы должны наступать в этом контексте еще жестче», – потребовал репрессий Гузь.

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