В Верховной раде требуют от СБУ добить оставшихся русских в УПЦ и Telegram

СБУ должна добить оставшихся в УПЦ сторонников единства с Русской Церковью, заявил на заседании Верховной рады депутат Игорь Гузь, обращаясь к руководителю СБУ Василию Малюку.

Гузь призвал продолжать обыски в храмах и монастырях УПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос уничтожения этой «пятой колонны» в рясах, который надо продолжать. Потому что очень многие, в том числе на Западной Украине, а я представляю Волынь, они уже расслабились: ну, там, значит, прошлись, посмотрели, все спрятали и так далее.

Я благодарю президента Украины, который последние полгода обратил на это внимание, и руководство государства. Мы должны уничтожить это ядро, которое сегодня ориентируется на Москву», – сказал депутат.