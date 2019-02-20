В Верховной Раде требуют возвести стену на границе с Белоруссией

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Киев должен отгородится от Белоруссии стеной. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил Владимир Василенко – украинский «эксперт по международному праву», который в свое время курировал проигранный Киевом спор с Румынией за шельф в районе острова Змеиный в Черном море, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В навязанной Украине российским агрессором войне Вооруженные силы Украины защищают не просто территорию страны, а святое демократическое право народа жить в свободной, демократической национальной стране европейского типа. Враг проиграл блицкриг, целью которого являлось силовое расчленение и уничтожение Украины.

Теперь он ведёт преступную войну на истощение Украины, надеясь вынудить её руководство пойти на уступки, пагубные для нашей независимой государственности, демократического конституционного строя и выбранного нами Евроатлантического пути развития», – сказал Василенко.

«Призывы к миру с агрессором любой ценой и за счёт наших национальных интересов являются аморальными и неприемлемыми. Такие призывы являются актом предательства тех, кто сейчас, с оружием в руках, защищает нашу родину, и надругательство над памятью тех, кто полёг в боях за нашу свободу и независимость. Мир на условиях агрессора – это путь к продолжению его войны на уничтожения Украины, с помощью уже мягкой силы, инструментом использования которой являются российская агентура в Украине и пятая колонна.

Мир в этой экзистенционной войне возможет только через нашу победу, и принуждение агрессора к прекращению нарушения им международного порядка, освобождения всех оккупированных украинских территорий, и возмещение нанесённого нам войной ущерба», – призвал оратор.

Василенко призвал продолжить начатое экс-премьер-министром Украины Арсеном Яценюком строительство «защитной стены» также и на границе с Белоруссией.

«И ещё одно. В своё время премьер-министр Украины Арсений Яценюк выдвинул предложение построить «европейский вал» или защитную стену.

Мне кажется, что необходимо как можно быстрее закончить строительство этого вала, и продолжить его также и вдоль украинско-белорусской границы. Тогда мы упредим возможность нанесения удара с этого направления», – заключил выступающий.