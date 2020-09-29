В Верховной раде устроили склоку из-за российских бойцов ЧВК

29.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Верховной раде депутаты устроили скандал, рассматривая вопрос о создании комиссии, которая занялась бы расследованием провала операции СБУ по похищению бойцов российской ЧВК, выманенных в Минск. Ранее украинские СМИ написали, будто операция была сорвана из-за «утечки», которую организовало окружение Владимира Зеленского. Тема неудачного похищения «вагнеровцев» активно используется партией Петра Порошенко в предвыборных целях для мобилизации националистического электората.

Интересно, что требование создать комиссию поступило в Раду в виде электронной петиции от некоей гражданки Виталины Тарасовой, которая набрала 25 тысяч подписей в поддержку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тем не менее, при рассмотрении первой электронной петиции за всю историю Верховной рады, зал раскололся надвое. Часть парламентариев обвиняли действующую власть в государственной измене и работе на Москву.

«Я хочу обратить внимание на то, как синхронно действуют в этом вопросе фракции «Слуга народа» и «ОПЗЖ». Совпадение? Не думаю. Я уверен, что это сознательный акт, когда действующая власть пытается скрыть что-то, очень важное для общества, а речь идёт о государственной измене на высочайшем уровне, и помогают ей «ОПЗЖ». И это, мне кажется, уже очень красноречиво свидетельствует о том, что происходит.

Я хочу сказать, что в состав Временной следственной комиссии свои кандидатуры подали фракции «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». А где от «Слуги народа», от «ОПЗЖ»? Абсолютно синхронные действия.

Более того, мы с вами сейчас рассматриваем петицию, которую подписали более 25 тысяч граждан Украины. Но хочу проинформировать общество и народных депутатов, что руководство парламента отказывалось ставить сегодня этот вопрос, хотя обязано, согласно регламенту.

Я думаю и уверен, что власть лихорадочно пытается скрыть то, что произошло на самом деле», – сказал парламентарий, подчеркнув, что на самом деле произошла государственная измена на высочайшем уровне, которую необходимо расследовать», – сказал «порошенковец» Алексей Гончаренко.

Его позицию также поддержала депутат от партии «За будущее» Анна Скороход.

«В любом случае, вопрос вагнеровцев – это вопрос государственной измены и национальной безопасности Украины. Поэтому создавать Временную следственную комиссию просто необходимо. Если мы имеем такие факты, нам необходимо этот вопрос поднимать и расследовать.

Но встаёт вопрос – есть ли вообще дело, и существует ли оно физически? Потому что если учитывать, что данным вопросом занимались СБУ и ГУР, то встаёт вопрос доступа к этим материалам. Давайте создадим ВСК, но скажите, какая позиция президента, как главнокомандующего, по этому вопросу? В любом случае мы понимаем, что дело будет двигаться только тогда, когда на это даст добро президент и Офис президента. Если в это замешан сам офис президента, то вообще, о каком расследовании может идти речь? Потому что при этом расследовании Офис президента может выйти сам на себя, а такого они допустить не могут», – сказала Скороход.

«Противоположную» позицию заняли депутаты «Слуги народа» и «ОПЗЖ». Так, Марьяна Безугла напомнила, что на Украине уже создаётся орган, который должен будет следить за работой разведки, поэтому ещё одна ВСК не нужна.

В свою очередь, депутат Татьяна Плачкова заявила, что большинство ВСК являются пустышками, которые не приносят никакого результата, и возмутилась избирательностью подхода к рассмотрению петиций.

«Если бы мы рассматривали сегодня петицию о рынке земли, то там было бы не 25 тысяч, а 25 миллионов лиц, которые её поддержали. Поэтому это действительно избирательный подход. Я не против создания ещё одной ВСК, и не против того, чтобы мы совершали парламентский контроль.

Но мы должны при этом себе ответить – а что при этом делают правоохранительные органы? И у нас у всех есть вопросы, почему нет ВСК по важным вопросам?» – сказала она.

Несмотря на предложение профильного комитета поддержать создание Временной следственной комиссии, после дебатов первый зампред Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в случае рассмотрения электронных петиций никакого голосования не предусмотрено, и закрыл заседание.