В Верховной раде выяснили: Создавать «Шахиды» Ирану помогала… Украина

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Новости Украины

Верховная рада в среду приняла постановление, призывающее Иран немедленно прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С помощью беспилотных летательных аппаратов камикадзе иранского производства, в Украине осуществляются террористические атаки, в которых погибли уже десятки людей и уничтожено почти треть украинских электростанций. Эти беспилотники Иран поставляет России, точно зная цель, с которой они будут использованы. Эта цель – уничтожение украинской энергетики, уничтожение и запугивание украинских граждан. Таким образом, Исламская Республика Иран является откровенным союзником России, который не просто поддерживает терроризм, а предоставляет для этого свое оружие. Оружие, которое убивает украинцев», – объявил депутат Артем Дмитрук.

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«Сегодня в мире сформирована террористическая ось зла: Российская Федерация и те страны, которые непосредственно причастны к преступлениям против мирного украинского народа – это Беларусь, которая дала, к сожалению, свои территории для бомбардировки Украины, и Иран, с помощью дронов «Шахидов» ежедневно, к сожалению, в разных регионах Украины убивают украинских мирных граждан, разрушают критическую инфраструктуру и жилье», – сказала депутат Ирина Геращенко.

Представительница партии Петра Порошенко призвала «международное сообщество сделать все возможное, чтобы проследить цепочку поставок в Иран комплектующих и возможных товаров двойного использования, которые потом формируют эту убийственную оружие».

Аналогичные тезисы озвучил и депутат Сергей Соболев из партии Юлии Тимошенко.

«Сегодня мы еще раз подчеркиваем, что именно иранские власти встали на путь терроризма. И это нужно зафиксировать в нашем заявлении. Этим заявлением мы обращаемся к парламентам других государств осуществить конкретные шаги по наложению санкций правительств других государств на Иран, иранскую власть, потому что, однозначно, это смертоносное оружие они не изготавливают самостоятельно», – сказал тимошенковец.

Однако неожиданно депутат Ярослав Юрчишин из партии «Голос» сообщил, что к созданию «Шахидов» причастна… Украина.

«Откуда у Ирана взялись технологии, которые позволили строить в частности «Шахиды», в частности те ракеты, которые сейчас это террористическое правительство хочет передать другой стране-спонсору терроризма – России? К сожалению, отчасти это ответственность и предыдущих властей, которые были в Украине, которые не противодействовали тому, чтобы наши предприятия «Укроборонпрома» очень часто чисто в кулуарных частных интересах отдельных руководителей предприятий сотрудничали со страной, которая в то время находилась под санкциями», – сказал депутат.

Интересно, что выступавших перед этим нацистов поддержал многолетний исполнитель роли «защитника русскоязычного населения» депутат Нестор Шуфрич.

«Надо как можно скорее принять решение, обратиться к нашему главе, как можно быстрее подписать это постановление и сделать с ним так, как делали наши великие предки, как великий князь киевский Олег прибил щит на двери Царьграду, так и мы имеем нашу постановление прибить на дверь иранского посольства», – сказал Шуфрич.