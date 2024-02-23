В Верховной раде заявили, что часть депутатов ждёт прихода русской армии

Михаил Рябов.  
23.02.2024 18:48
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Часть заседающих в Верховной раде депутатов скрытно ожидают прихода в Киев российской армии, заявила сегодня член парламента Соломия Бобровская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень хорошо помню 23 число, вечер, как все были расслаблены, никто не верил, не готовился, а, возможно, готовился и знал. Точно готовились те люди в зале, которые сегодня ждали оккупации и ждут наверняка. Мне очень обидно, что за два года парламент неспособен принять решение об исключении и сложении мандатов таких людей, которые находятся в нашем зале», – сказала Бобровская.

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Часть заседающих в Верховной раде депутатов скрытно ожидают прихода в Киев российской армии, заявила...

Бобровская, очевидно, имеет в виду бывших членов ОПЗЖ, которые сегодня, «перекрасившись», примкнули к другим фракциям и голосуют синхронно с бандеровцами, однако по-прежнему вызывают у них подозрения как потенциальная «пятая колонна».


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