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02.11.2021 13:34 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Украина, Экономика коллапса
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В Верховной раде заявили, что «умоляют агрессора поставить уголь»

Новости УкраиныРежим Владимира Зеленского не справляется подготовкой Украины к зиме и борьбой с коронавирусом. Об...

Режим Владимира Зеленского не справляется подготовкой Украины к зиме и борьбой с коронавирусом.

Об этом во время пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Снять дополнительное финансирование чиновников, которые не справились сегодня ни с преодолением последствий ковида, ни с подготовкой к зиме», – призвал депутат.

Он обратил внимание, что Молдова заключила прямой договор с «Газпромом», а Украина имеет дефицит энергоносителей, но заявляет, что ничего покупать у России не будет.

«Вот вы кричали: «агрессор – агрессор!», а сейчас у «агрессора», которого вы таковым считаете, покупаем электроэнергию, умоляем поставить уголь. Мы видим, что Молдова у той же России купила себе газ напрямую и не обратила внимания на предложение руководства Украины за счёт украинцев давать газ Молдове, они сами себе купили. Так почему мы напрямую не покупаем?» – заявил Волошин.

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