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02.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, Россия, Украина
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В Верховной раде заявили о проигрыше Украины в противостоянии с Россией

Новости УкраиныУкраина проиграла противостояние с Российской Федерацией – Запад не будет вводить новые санкции, обходной...

Украина проиграла противостояние с Российской Федерацией – Запад не будет вводить новые санкции, обходной газопровод «Северный поток-2» будет достроен, а в НАТО Киев никто не зовет.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил депутат Верховной рады, бывший спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что украинская власть проиграла. Россия чувствует себя уверенно. Россияне открыто позволяют себе делать такие резкие выпады, даже накануне встречи с Байденом, в адрес Вашингтона. При этом они все равно имеют эту встречу, все равно есть решение по Северному потоку-2, который все равно будет завершен, и так далее.

А Украина, которая вроде как союзник, на самом деле ничего не получила. Она приглашение на саммит НАТО не получила, по «Северному потоку» понятна ситуация, по каким-то новым санкциям против России, которые связаны с Украиной, тоже ничего нет, и так далее», – заявил Волошин.

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