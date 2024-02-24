В Вильнюсе боятся, что Россия может «убить НАТО»

Константин Серпилин.  
24.02.2024 15:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, США, Украина


Россия сможет уничтожить Североатлантический альянс, если добьётся нарушения его основных принципов.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил доцент Вильнюсского университета Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сможет уничтожить Североатлантический альянс, если добьётся нарушения его основных принципов. Об этом в...

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«Ты можешь представить себе ситуацию, при которой Россия попытается попробовать НАТО на прочность?» – спросил ведущий.

«Если Россия нападает на одну из стран НАТО, и НАТО ничего не делает, то это конец НАТО. Если подобная авантюра удастся, то она убьёт Альянс.

Потому что если Пятая статья не действует, если существует принцип делимости безопасности. Существует принцип неделимости безопасности, который говорит, что нападение на любую страну НАТО – это автоматически нападение на весь Альянс.

Если это не срабатывает, то НАТО демонстрирует свою недееспособность, и по сути, это конец НАТО», – сказал Денисенко.

Он подчеркнул, что Россия уже активно действует на территории натовских государств.

«То, что Россия сейчас делает – это разного рода гибридные попытки. Это очень много кибератак, мы слышим только о небольшой части. Недавно в Эстонии были арестованы десять человек, которые были завербованы российскими спецслужбами, и осуществляли достаточно провокационные действия.

То есть попытки раскачать общество предпринимаются, это не является каким-то секретом», – подытожил эксперт.

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