В Вильнюсе боятся, что Россия может «убить НАТО»

Россия сможет уничтожить Североатлантический альянс, если добьётся нарушения его основных принципов.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил доцент Вильнюсского университета Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ты можешь представить себе ситуацию, при которой Россия попытается попробовать НАТО на прочность?» – спросил ведущий.

«Если Россия нападает на одну из стран НАТО, и НАТО ничего не делает, то это конец НАТО. Если подобная авантюра удастся, то она убьёт Альянс.

Потому что если Пятая статья не действует, если существует принцип делимости безопасности. Существует принцип неделимости безопасности, который говорит, что нападение на любую страну НАТО – это автоматически нападение на весь Альянс.

Если это не срабатывает, то НАТО демонстрирует свою недееспособность, и по сути, это конец НАТО», – сказал Денисенко.