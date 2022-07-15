В Виннице истерика и массовые аресты: власти ищут «русских наводчиков»

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Новости Украины

В Виннице – массовые аресты: полиция и Служба безопасности Украины ищут наводчиков вражеского огня, нанесших удар по Виннице. Схвачены десятки человек.

Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский.

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«После этой трагедии были задержаны несколько десятков человек. Они сейчас собственно проходят опрос в органах полиции, СБУ. После этого уже можно будет сказать данные о том, что есть конкретные наводчики. Этот тип артиллерии является тем, который приводится по координатам», – заявил министр.

Напомним, военные обьекты ВСУ в Виннице были обстреляны ракетами “Калибр” 3М-14Е, вес каждой – 1770 кг. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них неудачно сбили украинские ПВО. В результате обломки ракет привели к гибели 23 человек.

Журналист из Винницы Олександр Столяров задается вопросом, почему военные обьекты-потенциальные мишени для вражескиз обстрелов, размещаются в центре города.

«Какого х*я размещать военные центры комплектования, передислокации, дислокации, учебы в центре города, где живут и ходят многие гражданские люди?!»., – возмущается журналист.

А политобозреватель националистических взглядов Егор Холмогоров из Москвы призывает не обращать внимания на идущие из Киева лицемерные вхдохи по погибшим в Виннице, притом, что жертв аналогичных обстрелов в Донецке или Новой Каховке Украина демонстративно не замечала.

«А нас-то за що!» – многоголосый хор из тех самых гнилых уст, которые позавчера вопили: «Шо, москали, понюхали селитры в Каховке?!».Никакого внимания на это обращать не надо вообще. Долбить, Долбить и Долбить, до того дня, когда каждый украинец по ту сторону линии фронта проклянет тот день, когда Зеленский получил Хаймарсы и Топоры. Напомню формулу по которой были взяты Северодонецк и Лисичанск. 10-20 наших снарядов к одному их. По этой же формуле может быть взята и будет взята и вся Украина. И тогда русский солдат сотрет каждую слезинку ребенка над которым больше никогда не будут летать снаряды», – пишет он в Телеграм.