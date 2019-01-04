В Виннице каноническая Церковь перешла в наступление за свои права

04.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

4 января около сотни священников канонической Украинской православной церкви пришли под Винницкую облгосадминистрацию и городской совет, чтобы заявить о притеснениях и нарушении прав УПЦ со стороны нынешней власти, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает местное издание “20 хвилин”.



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Акция состоялась после координационного совета архиереев трех епархий: Тульчинской и Брацлавской (Ионафан), Могилев-Подольской и Шаргородской (Агапит) и Винницкой и Барской (Варсонофий). После этого координационного совета главе ОГА Валерию Коровию передали письмо о том, что, по мнению священников УПЦ, в Винницкой области есть нарушение конституционного законодательства.

После пикета на винницком майдане Независимости, шествие священников УПЦ отправилось на территорию Свято-Вознесенской церкви, где и завершилось.

На плакатах протестующих священников были надписи: “Наша церква – УПЦ”, “Вінниччина за Блаженнішого Онуфрія” и “Припиніть гоніння на канонічну церкву”. Священники также говорили, что здание Свято-Преображенского собора, захваченного низложенным за уход в раскол бывшим митрополитом Симеоном считают принадлежащим УПЦ. Их шествие сопровождали два экипажа полиции.