02.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Происшествия, Украина
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В Виннице нашли схрон с боеприпасами прямо в парке

В Винницком парке полицейские обнаружили между бетонными блоками пакет с двумя сумками, в которых были гранаты и боеприпасы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Винницкой области.

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“В сумках полицейские нашли две гранаты Ф-1, гранату РГД-5, три выстрела ВОГ-17, три самодельных взрывных устройства цилиндрической формы и 46 патронов калибра 5,45 мм. Место происшествия патрульные сразу огородили и вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников”, – говорится в сообщении.

Изъятое направлено на экспертизу.

По словам и.о. начальника Вышенского отделения полиции Сергея Лунги, по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Такое преступление наказывается заключением на срок от трех до семи лет.

Сейчас полицейские устанавливают, кто устроил схрон с боеприпасами.

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