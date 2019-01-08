В Виннице «Вечный огонь» хотят заменить прожектором

08.01.2019, Винница, Владимир Гладков

На Украине энергоносители стали настолько дорогими, что «Вечный огонь» хотят заменить мощными прожекторами.

Соответствующую петицию на «Портале местных петиций» опубликовал житель Винницы Ярослав Рачинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаю, что этот памятник нужно переделать, потому что газ действительно дорогой, и этот вечный огонь сжигает его слишком много. Этим газом можно было бы небольшую больницу или школу обогреть, поскольку обогревать нужно 5 месяцев в году, а огонь горит круглый год, вот и считайте. Мы же его просто сжигаем, потому что видите ли, память. А потом жалуемся, чего все дорогое», – написал автор петиции.

По его словам, традиционный огонь нужно заменить мощным прожектором, который будет светить в небо в тёмное время суток.

«На счет реконструкции предлагаю вместо огня встроить мощный прожектор, чтобы в вечернее и ночное время светил в гору и создавал световой столб до самого неба, который было бы видно со всей Винницы. А учитывая современные осветительные технологии и ночной тариф, это было бы чрезвычайно дёшево, но вместе с тем и красиво. Таким образом, мы получаем не только экономию, а и еще одно заманчивое место для туристов», – добавил он.